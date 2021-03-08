Під парканом резиденції Зеленського розпочався мітинг на підтримку Стерненка (фото, відео)

Судовий вирок у справі Сергія Стерненка спричинив масові протестні акції у Країні та за кордоном

На акцію за звільнення активіста до Кончі-Заспи приїхало 150 осіб

У селищі Конча-Заспа під Києвом, де знаходиться державна резиденція президента Володимира Зеленського, почався мітинг прихильників одеського активіста та блогера Сергія Стерненка. Про це повідомляє «Сьогодні».

Раніше до Кончі-Заспи прибули автобуси з поліцейськими і вантажівки з бійцями Нацгвардії для охорони правопорядку.

Протестувальники приїхали колонами, зібравшись біля станції метро «Видубичі» в Києві.

Як пише «Страна», всього мітингують близько 150 осіб. Вони скандують «Стерненку волю, Рифмастеру волю». Учасники акції голосно включили музику, вони хочуть щоб її почув Володимир Зеленський. Акція проходить досить спокійно, без сутичок з правоохоронцями.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після оголошення вироку суду 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту.

Зазначимо, Офіс президента Володимира Зеленського ініціював аналіз резонансних рішень судів, які стосуються «ветеранів війни на Донбасі і громадських діячів».

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він «покладається на незалежність правоохоронної системи в розслідуваннях», не втручається в хід слідства і не тисне на правоохоронні органи.

У пʼятницю, 5 березня, Стерненко подав апеляцію на вирок суду у справі про викрадення депутата місцевої ради від партії «Родина».

Також організатори заходів закликають своїх прихильників зібратися наступного разу 9 березня біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.