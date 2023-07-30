Окупанти обстріляли Костянтинівку «Смерчем»: є поранені

Серед постраждалих є 13-річний підліток

Увечері 30 липня російські загарбники вдарили по Костянтинівці Донецької області касетними снарядами. Унаслідок цього поранені три місцеві мешканці, серед яких 13-річний хлопчик. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура

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«30 липня 2023 року, о 19:23, окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ (реактивної системи залпового вогню – «Главком») «Смерч», – ідеться в повідомленні.

Під час цієї терористичної атаки множинних осколкових поранень зазнав 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

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Крім того, поблизу цвинтаря уламками снаряду поранено 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї мінно-вибухові травми отримала 68-річна місцева жителька.

Також обстрілом пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, 24 липня російські війська обстріляли Костянтинівку в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок ворожої атаки загинули три людини, у тому числі дві дитини. Ще шестеро людей було поранено.

До слова, добігає кінця 522-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав чотири ракетні та 34 авіаційні удари. Зокрема, застосував чотири ударні дрони Shahed-136, усі – знищено. Також РФ здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.