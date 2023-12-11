Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами

Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу мешканців Кривого Рогу

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вдень 11 грудня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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«У Кривому Розі чутно звуки вибухів», – написало видання о 14:54.

Через три хвилини у місті пролунали повторні звуки вибухів.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали, що повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації. У цих областях фіксується загроза застосування авіаційних засобів ураження.

«Ракета на Кривий Ріг!», – повідомили повітряники за кілька хвилин до вибухів.

Зазначимо, що о 15:15 на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 9 грудня у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

До слова, триває 656-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.