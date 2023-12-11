Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 грудня

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито пять атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та складу боєприпасів противника.

Ворожі удари по Україні

У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, 11 грудня орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі.

Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Травми отримало четверо мешканці Борничів.

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У соцмережі з’явилися фото наслідків нічної ракетної атаки на Київ.

Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), на лівому березі Дніпра Херсонщини Сили оборони продовжують наземні операції, утримують позиції. За попередньою інформацією, українські військові вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).