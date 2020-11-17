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    В окупованому Донецьку на шахті сталася пожежа

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    На момент аварії в шахті перебувало 26 осіб, 22 з них підняли на поверхню - В окупованому Донецьку на шахті сталася пожежа
    На момент аварії в шахті перебувало 26 осіб, 22 з них підняли на поверхню

    Доля чотирьох гірників ─ невідома

    В окупованому Донецьку на шахті ім. Скочинського сталася пожежа, у результаті троє людей постраждали, ще четверо зникли безвісти. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Зазначається, що на момент аварії в шахті перебувало 26 осіб, 22 з них підняли на поверхню. Доля чотирьох гірників залишається невідомою.

    Також повідомляється, що при виконанні робіт постраждало три особи - респіраторники воєнізованого гірничорятувального загону. Вони отримали удари й гематоми, але самостійно піднялися на поверхню.

     Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 18 одиниць техніки та 98 осіб особового складу.

    Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві горіла багатоповерхівка: мешканців евакуювали (фото).

    Теги: пожежа ЗМІ шахта Донецьк
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