На шахті в окупованому Донецьку знайшли загиблого гірника

Аварія на шахті сталась 17 листопада

Окупаційна адміністрація ОРДО повідомляє, що вночі виявили тіло одного з шахтарів, які перебували під завалами на шахті Скочинського з 17 листопада. Тіло гірника знайшли о 1:45 20 листопада під час рятувальної операції в лаві.

Залишається невідомою доля ще трьох шахтарів, які були заблоковані під землею.

Пожежа в конвеєрному штреку лави шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку виникла о 5 ранку 17 листопада, пізніше стався вибух метаноповітряної суміші. На момент аварії під землею знаходилися 26 робочих, 22 з них були евакуйовані. Четверо гірників зникли безвісти.

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» повідомляло про неможливість рятувальних робіт під землею протягом більш ніж двох діб через високу загазованість виробки.

Між іншим, на початку листопада мер міста Вугледар Андрій Сілич спрямував офіційне звернення до президента України Зеленського, голови Верховної Ради Разумкова, прєм’єр-міністра України Шмигаля та голови Донецької обласної ОДА Кириленка з проханням вирішити проблему фінасування шахт міста Вугледар, погашення боргів за заробітну плату перед шахтарями та

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