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    Економіка та фінанси

    Шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії – лідер профспілки гірників

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    Українські шахтарі виступають проти імпорту електроенергії з РФ&nbsp; - Шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії – лідер профспілки гірників
    Українські шахтарі виступають проти імпорту електроенергії з РФ 

    Ще влітку уряд підготував законопроєкт про заборону імпорту з Росії, однак він досі не проголосований в парламенті

    Відновлення закупівлі електроенергії у Росії призведе до закриття українських шахт і електростанцій і остаточному розвалу енергосистеми.

    Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

    «Купуючи електроенергію у країни-агресора Україна лишала роботи власних енергетиків і шахтарів. Злочинний імпорт ми разом с колегами-депутатами зупинили навесні 2020 року. Сьогодні знову почалися розмови агентів російського впливу про необхідність скорого відновлення закупівель», - написав Волинець на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, ще влітку уряд підготував законопроєкт про заборону імпорту з Росії, однак він досі не проголосований в парламенті.

    «Повторення кризи, яку викликав російський імпорт минулого року, недопустиме. Україна має раз і назавжди на законодавчому рівні захистити своїх енергетиків і шахтарів від російського впливу», - наголосив лідер Незалежної профспілки гірників.

    Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії.

    Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

    Теги: Росія енергетика шахта імпорт електроенергія Україна уряд
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