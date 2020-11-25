Шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії – лідер профспілки гірників
Ще влітку уряд підготував законопроєкт про заборону імпорту з Росії, однак він досі не проголосований в парламенті
Відновлення закупівлі електроенергії у Росії призведе до закриття українських шахт і електростанцій і остаточному розвалу енергосистеми.
Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.
«Купуючи електроенергію у країни-агресора Україна лишала роботи власних енергетиків і шахтарів. Злочинний імпорт ми разом с колегами-депутатами зупинили навесні 2020 року. Сьогодні знову почалися розмови агентів російського впливу про необхідність скорого відновлення закупівель», - написав Волинець на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, ще влітку уряд підготував законопроєкт про заборону імпорту з Росії, однак він досі не проголосований в парламенті.
«Повторення кризи, яку викликав російський імпорт минулого року, недопустиме. Україна має раз і назавжди на законодавчому рівні захистити своїх енергетиків і шахтарів від російського впливу», - наголосив лідер Незалежної профспілки гірників.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії.
Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.