У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи: що відомо на цей момент
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів
Внаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу російськими загарбниками 8 вересня загинула одна особа, а 54 дістали поранення. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції», – йдеться в повідомленні.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.
Сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів.
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