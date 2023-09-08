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Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)
фото: пресслужба МВС

Девʼять працівників поліції дістали поранення

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув вільнонайманий працівник поліції охорони. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Черговий акт терору ворога скоєний сьогодні вранці забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

Девʼять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

8 фото
На весь екран

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні.

Також на фото потрапив момент порятунку поліцейського з-під завалів.

Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото) фото 1

Сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа. Кількість постраждалих зросла майже до 40 осіб. Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. «Вони у важкому стані. шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості».

Теги: міністр Кривий Ріг рятувальники транспорт Ігор Клименко поранення

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