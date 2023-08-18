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Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню – Клименко
Унаслідок підриву водосховища майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води
фото з відкритих джерел

До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей

Знищена росіянами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

«У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню», – наголосив Клименко,

За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало орієнтовно 875 тис. людей. «Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 – отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб», – сказав він.

Клименко стверджує, що підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на півдні нашої держави і майже 700 тис. українців залишилися без доступу до питної води.

«Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази. Найбільше міни виносилися водою після підриву ГЕС. Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін», – додав Клименко.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. 

Як повідомлялося, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

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Теги: окупанти міністр Миколаїв небезпека Ігор Клименко поранення Каховська ГЕС

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