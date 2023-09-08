Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)
Вогонь охопив 200 кв. м
фото: пресслужба ДСНС

Ракета поцілила в адмінбудівлю

Сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа, а дев’ять постраждали. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото) фото 1

«Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та 9 постраждалих. Трьох  дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото) фото 2

Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. «Вони у важкому стані. шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості».

Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото) фото 3

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. «Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи.

Нагадаємо, станом на ранок 8 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів тривогу оголошено через зліт винищувачів Міг-31л з аеропорту «Саваслейка». 

Теги: Кривий Ріг обстріл ракета тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військове судно ВМФ Росії «Адмірал Макаров»
РФ вивела у Чорне море ракетоносій фрегат «Адмірал Макаров»
15 серпня, 00:26
Дата запуску в Україні ізраїльської системи раннього попередження про повітряну небезпеку не визначена
Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення
16 серпня, 11:32
Росіяни атакують Харківщину. В області працює ППО
Росіяни атакують Харківщину. В області працює ППО
16 серпня, 16:28
В Енергодарі стався вибух на нараді «керівників» окупаційної поліції
«Приліт» в лігво окупантів в Енергодарі, винищувачі F-16 для України. Головне за 18 серпня
18 серпня, 21:00
За інформацією поліції, патрульні на місці намагалися надати допомогу, але врятувати дитину не змогли
У Чернігові ракета РФ вбила шестирічну Софійку: дівчинка була єдиною дитиною у сім'ї (фото)
20 серпня, 10:36
На підступах до Києва працює ППО
На околицях Києва працює ППО
27 серпня, 05:24
В Україні була оголошена масштабна тривога
В Україні була оголошена масштабна тривога
4 вересня, 14:13
Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах
Київщина оговтується від ракетної атаки, РФ три години тероризувала Одещину: ситуація в регіонах
6 вересня, 09:35
Артилерія завдала удару по визначених цілях
Під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий склад із ракетами для гелікоптерів (відео)
Вчора, 07:39

Події в Україні

Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
Росія вивела у Чорне море фрегат із вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море фрегат із вісьмома «Калібрами»
Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)
Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)
Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
48K
У французьких виробників істерика через курятину з України
42K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
23K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
17K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту