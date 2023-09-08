Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)

Ракета поцілила в адмінбудівлю

Сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинула одна особа, а дев’ять постраждали. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

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«Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. «Вони у важкому стані. шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості».

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Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. «Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи.

Нагадаємо, станом на ранок 8 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів тривогу оголошено через зліт винищувачів Міг-31л з аеропорту «Саваслейка».