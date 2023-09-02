Санкт-Петербург затягло чорним димом: у місті масштабна пожежа (відео)

Пожежа виникла у промисловій зоні російського міста

У суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті. Про це повідомили російські ЗМІ та МЧС РФ.

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Стовпи чорного диму видно із різних районів міста. Пожежі було надано підвищений ранг складності. На місці працюють оперативні служби.

За даними МЧС РФ, площа пожежі склала 1400 кв. м.

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Співробітники МНС Росії ліквідовують велику пожежу в Санкт-Петербурзі

У гасінні задіяно 80 осіб та 20 одиниць техніки. Проводиться нарощування сил та засобів.

Наразі вогнеборці вже локалізували пожежу.

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Як повідомлялося, 1 вересня після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.