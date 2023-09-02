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Санкт-Петербург затягло чорним димом: у місті масштабна пожежа (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Санкт-Петербург затягло чорним димом: у місті масштабна пожежа (відео)
Стовпи чорного диму видно із різних районів Санкт-Петербурга
фото: скріншот із відео

Пожежа виникла у промисловій зоні російського міста

У суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті. Про це повідомили російські ЗМІ та МЧС РФ.

Стовпи чорного диму видно із різних районів міста. Пожежі було надано підвищений ранг складності. На місці працюють оперативні служби.

За даними МЧС РФ, площа пожежі склала 1400 кв. м.

Співробітники МНС Росії ліквідовують велику пожежу в Санкт-Петербурзі

У гасінні задіяно 80 осіб та 20 одиниць техніки. Проводиться нарощування сил та засобів.

Наразі вогнеборці вже локалізували пожежу.

Як повідомлялося, 1 вересня після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.

Теги: рятувальники пожежа росія

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