У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет», – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, що триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п’ять ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.