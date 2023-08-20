Ракетний удар по Чернігову: поліція уточнила кількість поранених

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр

Поліцейські проводили поквартирний обхід постраждалих будівель у центрі Чернігова

19 серпня ворог завдав ракетного удару по центру Чернігова. Станом на 19:30 загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. Про це інформує Національна поліція України.

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«По медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели огляд 66 пошкоджених будинків у центрі Чернігова (загалом понад 500 квартир) і приймали заяви від постраждалих.

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Також було виявлено пошкодження 64 автомобілів городян.

Начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський розповів, що правоохоронці продовжують збирати докази воєнного злочину росіян.

У Нацполіції зауважили, що внаслідок влучання відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Окрім того, на даху одного з будинків також розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

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Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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