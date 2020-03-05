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    Суспільство

    У Кропивницькому вперше за багато років народилася четвірня

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    <p>Дівчаток назвуть Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана</p> - У Кропивницькому вперше за багато років народилася четвірня

    Дівчаток назвуть Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана

    Фото ілюстративне

    Вага кожної з чотирьох сестричок близько двох кілограмів, зріст 42-43 сантиметри

    Одразу чотири доньки з'явилися на світ у родині рятувальника у Кропивницькому. Дівчатка - ідентичні близнючки, народилися за допомогою кесарського розтину.

    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Вага кожної з чотирьох сестричок близько двох кілограмів, зріст 42-43 сантиметри. За словами лікарів, це дуже добрі показники.

    Нині малята в палаті інтенсивної терапії під наглядом медиків. 24-річна мама поруч, відновлює сили у сусідній палаті.

    «До родорозрішення, йшли з хвилюванням, з вижиданням, з бажанням народити гарних діточок і так воно і сталося. Народилося чотири гарних дівчинки, здорові на свій вік, тобто 32 тижні і мама здорова», - зазначила завідувачка перинатального центру обласної лікарні Тетяна Мітєва.

    Батьки новонароджених близнючок Анастасія і Владислав Валіхновські вже визначилися, як назвуть новонароджених донечок.

    Про це виданню CBN повідомив батько дівчат.

    «Імена у нас – Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана. Але кому яке дамо – вирішимо вже з дружино, коли вона трохи окріпне. Бо буде не справедливо – мама носила, а тато сам візьме і назве кожну», – розповів ексклюзивно Владислав Валіхновський.

    Варто зазначити, що за останні роки це перша четвірня у Кіровоградській області.

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