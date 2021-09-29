«Діти низької якості». Результати розслідування скандальних слів «слуги» Третьякової

Кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян правоохоронці назвали «виняткової складності»

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці досудове розслідування у кримінальному провадженні, де фігурує народна депутатка від партії «Слуга народу» і голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 10 вересня.

Наприкінці вересня 2020 року Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу після скандальних висловлювань «слуги» Третьякової. Зокрема, у травні 2020 року під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки, нардепка Галина Третьякова допустила зі свого боку публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян за ознаками рівня статку, походження, освіти.

«…коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім`єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на публічні кошти», – заявила політик.

У клопотанні до суду старший слідчий ДБР зазначив, що у цьому кримінальному провадженні повідомлення про підозру жодній особі не повідомлялося. Більше того, на думку ДБР, ця кримінальна справа є «виняткової складності». Слідство визнало, що досі не має оригіналу відеозапису виступу нардепки Третьякової та не з’ясувало всіх можливих свідків та потерпілих осіб.

Також правоохоронці зауважили, що очікують на результати лінгвістичної експертизи.

Додамо, що одразу після скандалу народна депутатка Галина Третьякова відхрестилася від своїх слів про «дітей низької якості», заявивши, що термін «якість дітей» – не її.

«Термін – «якість дітей» – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюся перед всіма українцями й тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер – нобелівський лауреат... Усі діти прекрасні, божий дар», – зазначила депутатка.

Політикиня заявила, що проти неї ведеться «проплачена кампанія».

Читайте також: