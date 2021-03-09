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    В Україні народжуваність за 10 років знизилася на 40%

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    В Україні спостерігається демографічна криза&nbsp; - В Україні народжуваність за 10 років знизилася на 40%
    В Україні спостерігається демографічна криза 
    Фото з відкритих джерел

    За даними Держстату населення України становить приблизно 41 мільйон осіб

    У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.

    Загалом за 10 років народжуваність в Україні знизилася на 40%, свідчать дані порталу Opendatabot.

    Згідно з наведеними даними, найкращим місяцем щодо народжуваності за останні три роки був липень 2018 року. Тоді народилася 31 461 дитина. В середньому за останні три роки на місяць народжувалося близько 26 тисяч немовлят.

    Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держстату, спостерігається депопуляція. Населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

    Додамо, що населення України за рік скоротилося на 300 тисяч осіб. Лише за один грудень 2020 року в Україні померло 67 663 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (у грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

    За даними Держстату станом на 1 грудня 2020 року населення України становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.

    Теги: діти сім'я жінка пологи населення
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