В Україні народжуваність за 10 років знизилася на 40%

За даними Держстату населення України становить приблизно 41 мільйон осіб

У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.

Загалом за 10 років народжуваність в Україні знизилася на 40%, свідчать дані порталу Opendatabot.

Згідно з наведеними даними, найкращим місяцем щодо народжуваності за останні три роки був липень 2018 року. Тоді народилася 31 461 дитина. В середньому за останні три роки на місяць народжувалося близько 26 тисяч немовлят.

Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держстату, спостерігається депопуляція. Населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

Додамо, що населення України за рік скоротилося на 300 тисяч осіб. Лише за один грудень 2020 року в Україні померло 67 663 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (у грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

За даними Держстату станом на 1 грудня 2020 року населення України становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.