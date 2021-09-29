У будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал

В установі зафіксували спалах коронавірусу: із 34 дітей 17 – у лікарні

У Волинському спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. 17 дітей госпіталізували. Про це інформує Суспільне.

Як повідомив керівник будинку дитини Віктор Максимюк, у закладі всього 34 дитини, з них у половини підтвердили Covid-19.

«Це почалося в п’ятницю. Дізналися про позитивний результат ПЛР тесту однієї із працівниць. Зараз хворіють нянечки та медсестри, вони лікуються амбулаторно», – зазначив Максимюк.

За його словами, того ж дня почали тестувати дітей, спершу коронавірус підтвердили у сімох вихованців. Хворих дітей госпіталізували до інфекційної лікарні, щоб ізолювати від решти.

27 вересня позитивні ПЛР-тести отримали ще десять дітей, які теж потрапили до лікарні. Вони не мали клінічних проявів хвороби. Двом дітям з коронавірусом – менше року, іншим – до трьох років.

Тимчасова виконувачка обов’язків керівника обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла, що діти почуваються добре. В обласній інфекційній лікарні з коронавірусом перебуває одна вихователька обласного будинку дитини.

Загалом у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини наразі працює 81 людина. З них вакциновані від Covid-19 лише 22 людини. Дев’ятеро працівників зробити одну дозу, а 29 вересня керівництво планує вакцинувати ще 13 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дітям підходять усі вакцини від коронавірусу, які нині схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Питання полягає лише у їх дозуванні.

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