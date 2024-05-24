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У Кропивницькому пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кропивницькому пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку області

Сьогодні, 24 травня, у Кропивницькому прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по місту. Про вибухи повідомляє «Суспільне».

«У Кропивницькому чутно вибухи», – йдеться у повідомленні. 

Керівник Кіровоградської ОВА Райкович заявив, що працюють сили протиповітряної оборони. Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку області. «Ракета на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області», – йшлося у повідомленні.

Згодом Райкович уточнив, що на Кропивницький район була ракетна атака: «Попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють».

В Кіровоградській області о 14:13 було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала понад 20 хв.

Нагадаємо, в Україні в 13:26 вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року 
Теги: Кропивницький вибух

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