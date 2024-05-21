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У Харкові пролунала серія вибухів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Повітряні сили повідомили про групу безпілотників у районі Харкова

У ніч на 21 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного». 

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що над містом перебувають «шахеди».

«Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні», – написав він.

Повітряні сили повідомили про групу безпілотників у районі Харкова.

Згодом очевидці повідомили, що після вибухів у Харкові видніється пожежа.

Нагадаємо, 20 травня, у Харківській області – День жалоби. Про це повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих – вагітна жінка», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 травня російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули.

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Теги: Харків вибух

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