У Харкові пролунала серія вибухів
Повітряні сили повідомили про групу безпілотників у районі Харкова
У ніч на 21 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що над містом перебувають «шахеди».
«Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні», – написав він.
Повітряні сили повідомили про групу безпілотників у районі Харкова.
Згодом очевидці повідомили, що після вибухів у Харкові видніється пожежа.
Нагадаємо, 20 травня, у Харківській області – День жалоби. Про це повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих – вагітна жінка», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 19 травня російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули.
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