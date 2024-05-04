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У Харкові через атаку росіян – вибух та сильна пожежа на виробничому підприємстві

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Харкові через атаку росіян – вибух та сильна пожежа на виробничому підприємстві
Через удар росіян у Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
фото: ДСНС України/Telegram

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються. Про це поінформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Тим часом, як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, внаслідок «прильоту» сталася сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі 4 травня, російська армія завдала ударів по Харкову безпілотниками. Зафіксовано два прильоти «Шахедів» по місту, обидва – по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. 

Раніше повідомлялося, що 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю 3 травня. Був приліт у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.

Теги: Харків пожежа вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов

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