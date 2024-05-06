У Сумах прогриміли вибухи: деталі

О 23:26 у Сумах розпочалася повітряна тривога

4 травня о 00:07 у Сумах прогримів вибух. Про це повідомляє Суспільне.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА у напрямку міста.

Через пів години після вибухів стало відомо, що у Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

До слова, у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли. Про це йдеться в спільному наказі Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, оприлюдненому у середу, 1 травня.

Триває 803 доба повномасштабного вторгнення. Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.