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Удар по Харкову: влада показала фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову: влада показала фото наслідків
Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок атаки постраждали дві людини

У ніч на 10 травня окупанти завдали удар по Харкову. Унаслідок виникла пожежа у трьох приватних будинках. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удару о 03:20. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

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фото: Олег Синєгубов/Telegram

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти наносять удари по Харкову та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», у місті було чути щонайменше два вибухи.  Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови.

«Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих – уточнюємо», – зазначив він.

О 3:55 надійшла інформація про одного потерпілого, повідомив очільник ОВА Синєгубов. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків пожежа вибух

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