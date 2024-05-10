Удар по Харкову: влада показала фото наслідків
Унаслідок атаки постраждали дві людини
У ніч на 10 травня окупанти завдали удар по Харкову. Унаслідок виникла пожежа у трьох приватних будинках. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог завдав удару о 03:20. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти наносять удари по Харкову та закликав мешканців перебувати в укриттях.
Як повідомили кореспонденти «Суспільного», у місті було чути щонайменше два вибухи. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови.
«Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих – уточнюємо», – зазначив він.
О 3:55 надійшла інформація про одного потерпілого, повідомив очільник ОВА Синєгубов. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки.
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