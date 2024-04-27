РФ вдарила по Дніпропетровщині балістикою: влада назвала ціль атаки

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час тривоги

У Дніпровському районі на місці удару спалахнула пожежа

Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Глава регіону зазначив, що у Дніпровському районі на місці удару сталася пожежа.

При цьому керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив: «Без конкретики, але все нормально».

Нині інших подробиць атаки на Дніпропетровщину немає.

Зазначимо, що у Дніпропетровській області від ранку вже кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Востаннє – через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До того ж ворог уночі атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.