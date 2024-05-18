У Харкові прогримів вибух

На Харківщині повітряна тривога лунає уже 13 годин поспіль

Увечері 18 травня в Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Харкові було чутно вибух, Можливо, удар за межами обласного центру», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що на більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень. Підрозділи російських окупантів не припиняють спроб покращити тактичне положення. Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи.