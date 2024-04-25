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На Львівщині прогримів вибух у пункті прийому металу: двоє загиблих

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Львівщині прогримів вибух у пункті прийому металу: двоє загиблих
Вибух стався на приватній території у селі Старий Яр
фото з відкритих джерел

Правоохоронці з’ясовують обставини та причини вибуху.

У середу, 24 квітня, на Львівщині двоє людей загинули через вибух невідомого предмета. Ще одна жінка перебуває у лікарні у важкому стані. Інформацію про вибух підтвердили в пресслужбі ДСНС. А як повідомили LVIV.MEDIA джерела у правоохоронних органах, вибух стався на приватній території у селі Старий Яр, що на Яворівщині, де був облаштований пункт прийому металу.

Внаслідок вибуху невідомого предмета загинули двоє людей: 42-річна жінка та 54-річний чоловік. Ще одна жінка, віком 59 років, сильно постраждала і зараз перебуває у лікарні у важкому стані.

Правоохоронці з’ясовують обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація. Про це пише ДСНС.

Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запевнив, що вибухи не пов′язані з ворожими прильотами і що будинки поруч неушкоджені.

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23 квітня 2024 року, у Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив, внаслідок якого отримав поранення чоловік.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух. З місця події потерпілого з множинними осколковими пораненнями забрала швидка.

Теги: вибух жінка чоловік Львівщина ДСНС

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