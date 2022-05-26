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    Рашисти обстріляли Миколаївщину та Херсонщину з гелікоптерів

    Сили оборони продовжують ведення бойових дій в умовах системних артилерійських й повітряних атак ворога по наших позиціях та мирних населених пунктах - Рашисти обстріляли Миколаївщину та Херсонщину з гелікоптерів
    Сили оборони продовжують ведення бойових дій в умовах системних артилерійських й повітряних атак ворога по наших позиціях та мирних населених пунктах
    фото з відкритих джерел

    Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумки доби

    Минулої доби, 25 травня, уздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив три нальоти гелікоптерами Мі-8 по 2-3 одиниці в групі. Один напад гелікоптерної трійки шляхом обстрілу нашими підрозділами зірвано: противник ухиляючись від влучань, ретирувався на вихідні позиції. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

    За результатами обстрілів ворога, в тому числі і «Гіацинтом-Б», в населених пунктах вздовж лінії зіткнення виявлено влучання нездетонувавшого снаряду в житловий будинок і одну поранену цивільну особу. Небезпечний снаряд, знешкоджено співробітниками ДСНС, потерпілому надано допомогу. Про кожне порушення противником норм міжнародного гуманітарного права проінформовано компетентні органи.

    За добу живу силу ворога зменшено на 20 рашистів, дві самохідні артустановки і одну зенітну, а також автомобільну техніку.

    Ворог продовжує повітряну розвідку з метою виявлення наших позицій і способів протидії вздовж узбережжя Одещини і Миколаївщини. Також окупанти продовжують облаштовувати й укріплювати позиції та відступні рубежі.

    Нагадаємо, Росія атакує південь України.

    Також окупанти планують провести мобілізацію на Херсонщині.

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    Теги: вихідні росія окупанти ДСНС війна Миколаївщина Херсонщина напад Україна будинок окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Миколаївщину та Херсонщину з гелікоптерів