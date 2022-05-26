Чим небезпечна нова фаза війни: Арестович спрогнозував розвиток подій

Нас чекає дуже важкий місяць

Нова стадія війни настала. Ця фаза триватиме місяць-півтора, поки не прийде західна допомога. За цей час ситуація на фронті буде невтішною. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

«Ситуація на фронті може погіршуватися, можливі і оточення, і полишення населених пунктів, можливі втрати», – сказав Арестович.

Він додав, що Кремлю дуже вигідна зараз ця ситуація. Він дуже вкладеться у розгойдування обстановки.

«Крім проблем на фронті, очікування удару у спину від західних союзників, плюс економічні складнощі. Нас чекає складний місяць депресії, яка місцями буде доходити до паніки, взаємних звинувачень, які деякі політичні сили спробують перевести у політичний капітал, критикуючи Офіс, вбиваючи клин між армією та владою тощо. Цей місяць буде дуже складним, але він міг би не бути таким, якби не наші західні союзники», – розповів радник.

Крім того, за темпами відновлення боєздатності підрозділів Збройні сили України поступаються окупаційній армії.

Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.

«Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон–Запоріжжя», – розповів Арестович.

Нагадаємо, існує небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів.

Тим часом Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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