Окупанти на захопленому катері ЗСУ вийшли в море: прикриваються прапором України

Рашисти планують вчинити провокації

На півдні росіяни продовжують обстріли позицій ЗСУ та блокування українських портів. Також вони вийшли в море на захопленому у Бердянську катері ЗСУ під синьо-жовтим стягом. Тож імовірно готують провокації. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону», – йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація у Чорному морі залишається напруженою: «Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі майже без змін, продовжує блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності».

Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаївщину та Херсонщину з гелікоптерів.

Також окупанти планують провести мобілізацію на Херсонщині.

Крім того, російські загарбники не полишають наміру окупувати Одесу – ОК «Південь».

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