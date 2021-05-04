Укравтодор повідомив, що буде з мостом, який обвалився на Львівщині

Міст було збудовано у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався

Міст через річку Західний Буг поблизу села Гайок на Львівщині на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, який обвалився 3 травня, пообіцяли відбудувати оперативно та якісно. Про це йдеться у пості на сторінці Укравтодору у Facebook.

Зазначається, що 61-літній міст, який обвалився, був у аварійному стані.

«Його було збудовано у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався», – йдеться у повідомленні.

Реконструкція мосту була запланована на цей рік.

«Понад п’яьт років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці», — повідомили в Укравтодорі.

Орієнтовна вартість реконструкції згідно з тендером становила 74 млн грн.

В Укравтодорі зараз планують узгодити фінальну версію проєкту реконструкції й визначити підрядника, щоб розпочати будівельні роботи. Реконструкцію пообіцяли виконати «оперативно та якісно».

«Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно», – сказано у повідомленні.

У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів-Луцьк, у селі Гайок обвалився міст. Через це проїзд трасою перекрили.

Об'їзд здійснюється за такою схемою (напрямок зі Львова):

Доїжджаєте до міста Кам’янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости

Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14−10 до міста Радехів

У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.