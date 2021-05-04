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    Укравтодор повідомив, що буде з мостом, який обвалився на Львівщині

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    На&nbsp;дорозі Львів-Луцьк обвалився міст через Західний Буг - Укравтодор повідомив, що буде з мостом, який обвалився на Львівщині
    На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст через Західний Буг
    Фото: Варта-1

    Міст було збудовано у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався

    Міст через річку Західний Буг поблизу села Гайок на Львівщині на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, який обвалився 3 травня, пообіцяли відбудувати оперативно та якісно. Про це йдеться у пості на сторінці Укравтодору у Facebook.

    Зазначається, що 61-літній міст, який обвалився, був у аварійному стані.

    «Його було збудовано у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався», – йдеться у повідомленні.

    Реконструкція мосту була запланована на цей рік.

    «Понад п’яьт років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці», — повідомили в Укравтодорі.

    Орієнтовна вартість реконструкції згідно з тендером становила 74 млн грн.

    В Укравтодорі зараз планують узгодити фінальну версію проєкту реконструкції й визначити підрядника, щоб розпочати будівельні роботи. Реконструкцію пообіцяли виконати «оперативно та якісно».

    «Минулого року ми вже мали ситуацію, в якій через обвал мосту були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено. Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно», – сказано у повідомленні.

    У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів-Луцьк, у селі Гайок обвалився міст. Через це проїзд трасою перекрили.

    Об'їзд здійснюється за такою схемою (напрямок зі Львова):

    • Доїжджаєте до міста Кам’янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости
    • Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14−10 до міста Радехів

    У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.

    Теги: Мінкульт Львівщина дороги Львів Укравтодор аварія Луцьк реконструкція міст
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