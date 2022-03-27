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    Події в Україні

    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)

    Окупанти влучили у нафтобазу у Львові - У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    Окупанти влучили у нафтобазу у Львові
    фото: ДСНС України/Telegram

    У Львові горіло підприємств для зберігання пального

    Пожежу у Львові, яка виникла вчора після влучання ворожої ракети, вдалося повністю загасити лише сьогодні. Про це повідомляє ДСНС України.

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    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)

    У суботу, 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

    27 березня о 05:02 вогонь локалізовано. О 06:49 – ліквідовано.

    Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Львів обстріл Україна окупація #stoprussia
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    У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)