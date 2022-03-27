У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)
У Львові горіло підприємств для зберігання пального
Пожежу у Львові, яка виникла вчора після влучання ворожої ракети, вдалося повністю загасити лише сьогодні. Про це повідомляє ДСНС України.
У суботу, 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
27 березня о 05:02 вогонь локалізовано. О 06:49 – ліквідовано.
Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.
Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.
Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.