У Львові пожежу після вчорашнього влучання ракети вдалося загасити лише сьогодні (фото, відео)

Окупанти влучили у нафтобазу у Львові

У Львові горіло підприємств для зберігання пального

Пожежу у Львові, яка виникла вчора після влучання ворожої ракети, вдалося повністю загасити лише сьогодні. Про це повідомляє ДСНС України.

У суботу, 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

27 березня о 05:02 вогонь локалізовано. О 06:49 – ліквідовано.

Нагадаємо, 26 березня пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.