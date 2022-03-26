Обстріл Львова: є постраждалі, містян просять не виходити з укриттів (відео)

Львів’янам нагадують: не публікуйте в мережі фото та відео наслідків обстрілу

Можливий повторний удар по місту

Сьогодні пообіді Львів зазнав ракетних ударів, пролунали вибухи. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, сталося два ракетних удари у межах міста.

«Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей», – написав він.

Водночас все ще є загроза ракетного удару і повітряна тривога досі не скасована.

«Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних Telegram-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю», – нагадав Козицький.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України.

Раніше 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.

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