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    Події в Україні

    На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори – Верещук

    У неділю людей вивозитимуть із Рубіжного та Бердянська - На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори – Верещук
    У неділю людей вивозитимуть із Рубіжного та Бердянська
    фото з відкритих джерел

    Евакуація триватиме з двох областей

    На неділю, 27 березня погоджено два гуманітарні коридори із Донецької та Луганської областей. Про повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

    • Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Погоджено централізовану евакуацію автобусами з міста Бердянськ до Запоріжжя.

    Місце зборів без змін: вул. Мелітопольське Шосе, 27, біля міського спорткомплексу.

    «Зараз із Запоріжжя вирушає 15 автобусів за вказаним маршрутом», – сказала Верещук.

    Час прибуття залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.

    У Бердянську на вул. Мелітопольське Шосе, 87-Б для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у міста працюють гуманітарні штаби для допомоги евакуйованим.

    Телефони штабів: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529

    Також можна звертатися до концентру у Запоріжжі: 0952204111, 0800503508

    • На Луганщині із Рубіжного до Бахмута: евакуація буде проходити з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу.

    «Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібозаводу і зі сховища школи №5», – сказала міністерка.

    Триває робота над іншими маршрутами.

    Нагадаємо, Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали».

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна робота окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори – Верещук