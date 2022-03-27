На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори – Верещук
Евакуація триватиме з двох областей
На неділю, 27 березня погоджено два гуманітарні коридори із Донецької та Луганської областей. Про повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.
- Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Погоджено централізовану евакуацію автобусами з міста Бердянськ до Запоріжжя.
Місце зборів без змін: вул. Мелітопольське Шосе, 27, біля міського спорткомплексу.
«Зараз із Запоріжжя вирушає 15 автобусів за вказаним маршрутом», – сказала Верещук.
Час прибуття залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.
У Бердянську на вул. Мелітопольське Шосе, 87-Б для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у міста працюють гуманітарні штаби для допомоги евакуйованим.
Телефони штабів: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529
Також можна звертатися до концентру у Запоріжжі: 0952204111, 0800503508
- На Луганщині із Рубіжного до Бахмута: евакуація буде проходити з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу.
«Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібозаводу і зі сховища школи №5», – сказала міністерка.
Триває робота над іншими маршрутами.
Нагадаємо, Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали».