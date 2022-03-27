На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори – Верещук

У неділю людей вивозитимуть із Рубіжного та Бердянська

Евакуація триватиме з двох областей

На неділю, 27 березня погоджено два гуманітарні коридори із Донецької та Луганської областей. Про повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Погоджено централізовану евакуацію автобусами з міста Бердянськ до Запоріжжя.

Місце зборів без змін: вул. Мелітопольське Шосе, 27, біля міського спорткомплексу.

«Зараз із Запоріжжя вирушає 15 автобусів за вказаним маршрутом», – сказала Верещук.

Час прибуття залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.

У Бердянську на вул. Мелітопольське Шосе, 87-Б для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у міста працюють гуманітарні штаби для допомоги евакуйованим.

Телефони штабів: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529

Також можна звертатися до концентру у Запоріжжі: 0952204111, 0800503508

На Луганщині із Рубіжного до Бахмута: евакуація буде проходити з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу.

«Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібозаводу і зі сховища школи №5», – сказала міністерка.

Триває робота над іншими маршрутами.

Нагадаємо, Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали».

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