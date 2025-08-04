У Львові спалахнув готель (відео)

Причини загоряння поки що не встановлені

У Львові спалахнула пожежа у готелі «Власта». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«4 серпня о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська, 30. Займання виникло попередньо на дев'ятому поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику», – йдеться у повідомленні.

Рятувальниками евакуювали 15 людей. Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.

Причини загоряння поки що не встановлені.

Як повідомлялося, 29 липня в Оболонському районі Києва сталася пожежа в одному з торгово-розважальних центрів на проспекті Оболонському. Вогонь спалахнув у підвальному приміщенні ТРЦ. На місце події негайно прибули пожежні підрозділи.

До слова, 3 серпня у Краматорському районі на Донеччині ліквідували масштабну лісову пожежу, яка виникла 29 липня унаслідок російських обстрілів. Зазначається, що за майже тиждень, який вирувала пожежа, вогонь пройшов приблизно 1400 гектарів лісу. Утворилося вісім окремих осередків займання