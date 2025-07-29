На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)

Вогонь спалахнув у підвальному приміщенні ТРЦ

Сьогодні, 29 липня, в Оболонському районі Києва сталася пожежа в одному з торгово-розважальних центрів на проспекті Оболонському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про займання надійшло о 10:48 фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Повідомлення про займання надійшло о 10:48. Вогонь спалахнув у підвальному приміщенні ТРЦ. На місце події негайно прибули пожежні підрозділи.

«Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу було ліквідовано об 11:19 на площі 2 кв. м», – йдеться у повідомленні.

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Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу було ліквідовано об 11:19 фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Рятувальники не вказали торгово-розважальний центр, у якому сталася пожежа. Але, судячи з фото, йдеться про Dream yellow.

Нагадаємо, у Києві внаслідок пожежі загинуло двоє людей. 25 липня у Деснянському районі столиці виникла пожежа у приватному будинку на вулиці Польовій. Під час гасіння полум'я у будинку було виявлено тіла двох людей без ознак життя.