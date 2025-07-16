На Волині блискавка влучила у будинок з трьома малолітніми дітьми (фото)

Під час грози блискавка поцілила у житловий будинок, коли всередині перебували люди

Жінка спочатку евакуювала неповнолітніх дітей, а після зателефонувала в екстрені служби

Під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми, внаслідок чого у приміщенні виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Зазначається, що ще до прибуття рятувальників на місці жінка встигла вивести дітей у безпечне місце, а вже потім зателефонувала на лінію «101».

Надзвичайники ліквідовують займання будинку фото: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши знищення будинку.

Співробітники служби «101» на ліквідації пожежі фото: ДСНС

На щастя, обійшлося без постраждалих, поінформували надзвичайники.

Нагадаємо, під час негоди на Хмельниччині блискавка влучила в культову споруду, внаслідок чого у «Домі молитви» виникла пожежа на площі 250 м².

Також «Главком» писав, як під час грози в Ужгороді на Закарпатті блискавка влучила в дерев’яний будинок. І менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула.

А у Дніпрі сталася дещо містична подія. Чоловік фільмував на відео грозу та під час зйомки попросив здивувати його, звернувшись до Зевса, бога грому і блискавок у давньогрецькій міфології. Й буквально за мить у кількох метрах від оператора вдарила потужна блискавка.