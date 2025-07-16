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На Волині блискавка влучила у будинок з трьома малолітніми дітьми (фото)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Волині блискавка влучила у будинок з трьома малолітніми дітьми (фото)
Під час грози блискавка поцілила у житловий будинок, коли всередині перебували люди
фото: ДСНС

Жінка спочатку евакуювала неповнолітніх дітей, а після зателефонувала в екстрені служби

Під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми, внаслідок чого у приміщенні виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що ще до прибуття рятувальників на місці жінка встигла вивести дітей у безпечне місце, а вже потім зателефонувала на лінію «101». 

Надзвичайники ліквідовують займання будинку
Надзвичайники ліквідовують займання будинку
фото: ДСНС

Вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши знищення будинку.

Співробітники служби «101» на ліквідації пожежі
Співробітники служби «101» на ліквідації пожежі
фото: ДСНС

На щастя, обійшлося без постраждалих, поінформували надзвичайники.

Нагадаємо, під час негоди на Хмельниччині блискавка влучила в культову споруду, внаслідок чого у «Домі молитви» виникла пожежа на площі 250 м².

Також «Главком» писав, як під час грози в Ужгороді на Закарпатті блискавка влучила в дерев’яний будинок. І менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула.

А у Дніпрі сталася дещо містична подія. Чоловік фільмував на відео грозу та під час зйомки попросив здивувати його, звернувшись до Зевса, бога грому і блискавок у давньогрецькій міфології. Й буквально за мить у кількох метрах від оператора вдарила потужна блискавка.

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Теги: пожежа ДСНС Волинська область негода

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