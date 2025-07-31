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ДСНС розповіла про наслідки ворожого удару по Києву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ДСНС розповіла про наслідки ворожого удару по Києву
У Києві зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів
фото: ДСНС

В одному із районів Києва уламки БпЛА влучили у житловий будинок, через що виникла пожежа в одній із квартир

У ніч на 31 липня окупаційна армія РФ атакувала Київ безпілотники, виникли пожежі та руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Унаслідок падіння уламків одного з безпілотників біля гаражного кооперативу сталася пожежа – зайнялася газова труба триповерхового житлового будинку. Декілька осіб опинилися заблокованими в гаражах, однак рятувальники швидко провели евакуацію.

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фото: ДСНС

В іншому районі міста уламки БпЛА влучили у житловий будинок, через що виникла пожежа в одній із квартир. Вогонь також пошкодив кілька автомобілів, припаркованих у дворі багатоповерхівки. Пожежу вже загасили.

Крім того, зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів. Уламки також пошкодили дах п’ятиповерхового будинку, складське приміщення та спричинили загоряння ще одного авто.

ДСНС розповіла про наслідки ворожого удару по Києву фото 2
фото: ДСНС

На всіх локаціях тривають роботи рятувальників і представників екстрених служб.

ДСНС розповіла про наслідки ворожого удару по Києву фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

 Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

 До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: пожежа рятувальники Київ ДСНС

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