У Львові зросла кількість людей, які отруїлися в ресторані Кацуріна

Фахівці обстежили заклад та проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, станом на 13:00 17 липня у медичному закладі перебуває 61 пацієнт. Вони отруїлися в ресторані Михайла Кацуріна «Китайський привіт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо. Захід».

«З них дев'ять дітей від чотирьох до 17 років. З 15 до ранку 16 липня поступило сім хворих, а з 15:00 16 липня до 8:00 год. 17 липня поступило 44 хворих. Решта пацієнтів поступило 17 липня до обіду», – зазначили у медзакладі.

За даними медиків, наразі причину масового отруєння у ресторані встановлюють. Відповідна інформація буде відома після ряду аналізів та досліджень. Фахівці обстежили заклад та проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху. Лабораторні дослідження тривають.

Нагадаємо, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Про це він написав в Instagram, передає «Главком».

Згодом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом інциденту. Як уточнили у поліції, повідомлення про отруєння з’явилось у соцмережах, після чого до лікарень почали звертатися постраждалі.