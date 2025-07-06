На Київщині внаслідок атаки БпЛА є постраждалі та руйнування

Пошкоджено два багатоповерхові будинки у Вишгородському районі

У ніч на 6 липня окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками. На Київщині через російські удари є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

За інформацією Калашника, внаслідок російської атаки у Вишгородському районі на Київщині постраждали три людини.

«Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці», – пише Калашник.

Повідомляється про пошкодження двох багатоповерхових будинків, вогонь знищив чотири гаражні приміщення та автомобіль, ще три понівечено.

«Відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Більш детальна інформація згодом», – додав Калашник.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.