Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари РФ по містах України: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Удари РФ по містах України: головне за ніч
Головні новини ночі проти 26 липня
фото ілюстративне

Внаслідок удару по Дніпро вже відомо про одну жертву

Цієї ночі ворог завдав ударів по Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжю, заяви зі засідання Радбезу ООН.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Дніпру та Кам'янському

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по місту Дніпро. Цілу ніч російські окупанти тероризували місто дронами та ракетами. У Дніпрі не вщухали вибухи, а моніторингові канали повідомляють про пожежі та влучання.

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як переживає комбіновану атаку росіян разом зі своїми домашніми улюбленцями.

У ніч на 26 липня окупаційна армія РФ здійснила балістичний удар по Кам'янському на Дніпропетровщині. 

Мер підтвердив ракетну атаку на Кам'янське та повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа. За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті.

Обстріл Запоріжжя

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. За повідомленням ОВА, є влучання у нежитлову будівлю.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. Наслідки атаки встановлюються.

Атака на Харків

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи. 

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Спочатку було зафіксовано вибухи, пізніше уточнено, що в результаті було здійснено чотири удари КАБ по Київському району, зокрема, по підприємству, яке не працює. У житлових будинках поруч вибило вікна.

Незабаром після цього російська армія завдала ударів балістичними ракетами. Унаслідок атаки в Київському районі Харкова постраждали двоє людей. 

У місті пошкоджені житлові будинки, склади та приватні автомобілі. Підрозділи ДСНС працюють на місці влучань.

Пізніше стало відомо, що ворог атакує місто ударними дронами.

Наслідки уточнюються.

Обстріл Сумщини

Цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину.

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

Наслідки атаки уточнюються.

Заяви США та Росії та Радбезі ООН

США

Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні. 

Виконувачка обов'язків посла США при ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема, назвавши Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного використання, які сприяють військовій промисловій базі Росії та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотників та ракети на Україну.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не надавав летальну зброю та завжди «суворо контролював матеріали подвійного використання, включаючи експорт безпілотників».

Росія

В. о. постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки ООН зробив зухвалу заяву про удари по українських містах. 

«Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру «київського режиму» в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої «сво». Ми не б'ємо по цивільних об'єктах», – сказав він.

Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з «київським режимом». Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.

«Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити «українську кризу» у через дипломатію», – зазначив він.

Теги: Харків пожежа росія окупанти Борис Філатов експорт армія Китай Дніпро місто ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ув’язнених змушують обирати між додатковим терміном чи війною
Контракт або новий вирок: як Росія змушує в'язнів воювати проти України
Вчора, 19:43
Неодноразово засуджений громадянин Росії втік з
Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина
22 липня, 16:25
Трамп надсилає до Києва системи ППО Patriot, але сам будує плани виходу із війни
Трамп може відмовитись від підтримки України. Ексрадник президента США назвав умову
22 липня, 16:02
Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Раніше обмеження було запроваджено через займання сухої трави поруч із огорожею наземної ділянки метро
Рух поїздів на «червоній» лінії метрополітену відновлений у звичайному режимі
16 липня, 16:25
підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
11 липня, 12:55
Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань
Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом
7 липня, 12:52
В Окупованому Луганську продунали вибухи, виникли пожежі
Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі
1 липня, 00:57
Трамп заявив про підписання угоди з Китаєм
Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм
27 червня, 03:53

Події в Україні

Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 
Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
Удари РФ по містах України: головне за ніч
Удари РФ по містах України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
70K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег
11K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua