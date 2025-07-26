Удари РФ по містах України: головне за ніч

Внаслідок удару по Дніпро вже відомо про одну жертву

Цієї ночі ворог завдав ударів по Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжю, заяви зі засідання Радбезу ООН.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Дніпру та Кам'янському

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по місту Дніпро. Цілу ніч російські окупанти тероризували місто дронами та ракетами. У Дніпрі не вщухали вибухи, а моніторингові канали повідомляють про пожежі та влучання.

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як переживає комбіновану атаку росіян разом зі своїми домашніми улюбленцями.

У ніч на 26 липня окупаційна армія РФ здійснила балістичний удар по Кам'янському на Дніпропетровщині.

Мер підтвердив ракетну атаку на Кам'янське та повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа. За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті.

Обстріл Запоріжжя

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. За повідомленням ОВА, є влучання у нежитлову будівлю.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. Наслідки атаки встановлюються.

Атака на Харків

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи.

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Спочатку було зафіксовано вибухи, пізніше уточнено, що в результаті було здійснено чотири удари КАБ по Київському району, зокрема, по підприємству, яке не працює. У житлових будинках поруч вибило вікна.

Незабаром після цього російська армія завдала ударів балістичними ракетами. Унаслідок атаки в Київському районі Харкова постраждали двоє людей.

У місті пошкоджені житлові будинки, склади та приватні автомобілі. Підрозділи ДСНС працюють на місці влучань.

Пізніше стало відомо, що ворог атакує місто ударними дронами.

Наслідки уточнюються.

Обстріл Сумщини

Цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину.

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

Наслідки атаки уточнюються.

Заяви США та Росії та Радбезі ООН

США

Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні.

Виконувачка обов'язків посла США при ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема, назвавши Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного використання, які сприяють військовій промисловій базі Росії та дозволяють їй здійснювати атаки безпілотників та ракети на Україну.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не надавав летальну зброю та завжди «суворо контролював матеріали подвійного використання, включаючи експорт безпілотників».

Росія

В. о. постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки ООН зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.

«Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру «київського режиму» в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої «сво». Ми не б'ємо по цивільних об'єктах», – сказав він.

Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з «київським режимом». Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.

«Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити «українську кризу» у через дипломатію», – зазначив він.