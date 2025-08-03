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На Донеччині рятувальники майже тиждень боролись із лісовою пожежею

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Донеччині рятувальники майже тиждень боролись із лісовою пожежею
Вогонь становив серйозну загрозу для навколишнього середовища й прилеглих населених пунктів
фото: ДСНС України/Telegram

Вогонь пройшов приблизно 1400 гектарів лісу

У Краматорському районі на Донеччині ліквідували масштабну лісову пожежу, яка виникла 29 липня унаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що за майже тиждень, який вирувала пожежа, вогонь пройшов приблизно 1400 гектарів лісу. Утворилося вісім окремих осередків займання. У ДСНС наголосили, що вогонь становив серйозну загрозу для навколишнього середовища й прилеглих населених пунктів.

На Донеччині рятувальники майже тиждень боролись із лісовою пожежею фото 1

Зараз рятувальники продовжують чергувати в пожежонебезпечних зонах, щоб не допустити повторного займання.

За минулу добу, 2 серпня, рятувальники ліквідували 28 пожеж, 12 з яких виникли внаслідок обстрілів.

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Раніше у Греції пожежники вели масштабну боротьбу з численними лісовими пожежами поблизу Афін і в інших регіонах країни, охопленої вже третьою хвилею аномальної спеки цього літа. Унаслідок загрози мешканців низки сіл було евакуйовано, а температура подекуди сягала 44 °C.

Нагадаємо, у Канаді вирували масштабні лісові пожежі, які призвели до евакуації понад 17 тис. мешканців у провінції Манітоба.

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Теги: пожежа Донеччина рятувальники

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