Садовий спростував заяву про обшуки у Львівській міськраді

Міський голова Львова спростував заяви про обшуки правоохоронців у Львівській міськраді

У п'ятницю, 25 липня 2025 року, низка українських ЗМІ, поширили інформацію про проведення Службою безпеки України (СБУ) обшуків в адміністративних будівлях Львівської міської ради посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах. Мер Львова Андрій Садовий спростовує таку заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

«Немає ніяких обшуків у міській раді! Трохи перевіряйте інформацію і джерела, будь ласка», – зазначив Садовий.

Видання посилаючись на власні джерела заявляли про, нібито, проведення обшуків пов’язаних з розтратою бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

Також згідно з повідомленнями, нібито, під підозрою перебувають директор одного з комунальних підприємств Львова та декілька посадовців.

У Львівській міській раді також заявили, що триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. У його межах вручено підозри посадовим особам, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. А саме керівнику ЛКП «Рембуд» Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Струмеляк та голові Галицької районної адміністрації Галині Гладяк.

Львівська міська рада висловила повагу до роботи правоохоронних органів та готовність максимально сприяти об'єктивному розслідуванню щодо ймовірних зловживань під час відновлення будинків на вулиці Стрийській, постраждалих від російського обстрілу в липні 2023 року.

Предметом уваги правоохоронців стали закупівлі та встановлення вікон для трьох історичних будівель, розташованих у зоні ЮНЕСКО. Йдеться про десятки вікон, які, за словами представників міськради, є незвичайними металопластиковими пакетами, а вимагають складної та дороговартісної процедури індивідуального замовлення та погодження з консультативною історико-архітектурною радою.

Загальна вартість відбудови та відновлення будинків на Стрийській після ракетного удару складає 147 млн грн. Слідство перевіряє обґрунтованість вартості матеріалів і послуг на суму 1 млн 200 тис грн, особливо у контексті різких коливань цін на ринку, які спостерігалися восени 2023 року, коли відбувся потужний стрибок вартості будівельних матеріалів. Міськрада наголошує, що кошторис робіт був погоджений у встановленому порядку та пройшов державну експертизу, як це передбачено законодавством.

Заступниця директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ірина Оліярник-Павленко прокоментувала ситуацію: «За чотири місяці вдалося здійснити величезний обсяг робіт – від термінових рятувальних заходів до комплексного ремонту будинків. Через характер ушкоджень і масштаби втрат рішення потрібно було приймати швидко. Але ми категорично заперечуємо припущення про зловживання».

Вона також додала: «Кожен, хто бодай раз робив ремонт, знає, як стрімко змінюються ціни – іноді не щомісяця, а щодня. Тим більше – в умовах воєнного часу, дефіциту матеріалів і обмеженої кількості підрядників. Ми завжди відкрито говорили: відбудова історичної спадщини – це складно і дорого. Але в цьому випадку йдеться не лише про вікна – йдеться про долі людей, які втратили свої домівки. Наш обов’язок – ці домівки відновити».

Усі відповідні документи, включно з кошторисами, договорами та актами виконаних робіт, вже передано слідчим органам.

Нагадаємо, Львів відтепер має нову почесну відзнаку – «Залізний Лев». Її створили, щоб висловити подяку тим, хто щоденно боронить Україну.