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    Події в Україні

    У Львові стався вибух в житловому будинку

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    Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя, шиї, верхніх та&nbsp;нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження, який самостійно виконував роботи з&nbsp;налаштування газового котла - У Львові стався вибух в житловому будинку
    Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження, який самостійно виконував роботи з налаштування газового котла

    У квартирі, де стався вибух, пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та зовнішнє облицювання

    У суботу, 21 грудня, в багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна людина.

    Про це йдеться в повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

    «21 грудня, близько 13:00 год., у м. Львові по вул. Шевченка, 60, у квартирі на 12 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку (Шевченківський район) стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження, який самостійно виконував роботи з налаштування газового котла», – йдеться в повідомленні.

    У Департаменті зазначили, що потерпілий був госпіталізований у міську клінічну лікарню № 8.

    Також зазначено, що у квартирі, де стався вибух, пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та її зовнішнє облицювання. Обставини події наразі встановлюються.

    Нагадаємо, 18 грудня, о 04:30 у с. Велика Салтанівка у Васильківському районі Київщини на подвір’ї будинку, що належить підприємцям, стався вибух. Господарка оселі відразу звернулася до поліції.

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    Як повідомлялося, у школі №18 на вул. Академіка Оппокова, 1 в Оболонському районі Києва сталася надзвичайна ситуація – у котельні стався вибух. 

    вибух Львів чоловік
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