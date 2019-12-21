Справа Шеремета: ведучого Newsone викликають на допит



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Знімальна група Newsone випадково виявилася першою на місці події і першою зняла сюжет

Ведучого і журналіста телеканалу Newsone Андрія Павловського викликають на допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Павловський повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці в Facebook.

Він відзначив, що це стало для нього повною несподіванкою.

«Зателефонували з Головного слідчого управління і хочуть передати повістку. Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники. Хотіла там Кличка записати. І почула вибух. Скажу одразу – з Кличком ніхто не домовлявся, Кличко не знав, що ми будемо його писати», - розповів журналіст.

Павловський зазначив, що його знімальна група випадково виявилася першою на місці події і першою зняла сюжет.

«Вона почула вибух. Побігла і зняла автомобіль, який уже горів. Тобто, ми, по суті, виявилися першими. Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися на місці. Тому зараз, через все це, хочуть викликати на слідчі дії. Що це таке, як буде відбуватися, я буду повідомляти в наступних відео. Зараз буду підписувати договір з адвокатом», - додав журналіст.

етеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.