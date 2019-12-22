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    У Львові невідомий обстріляв з пневматикии автобус із пасажирами

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    У Львові невідомий обстріляв з пневматикии автобус із пасажирами

    Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника

    Невідомий вистрілив по автобусу з пневматичної зброї. Постраждалих немає. Поліція розшукує стрільця.

    Про це повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

    «21 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус було здійснено постріл», - йдеться в повідомленні.

    На місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що постріл було здійснено з пневматичної зброї.

    Кулька потрапила в бокове вікно автобуса.

    «Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події», - додали в поліції.

    кримінал Львів поліція
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