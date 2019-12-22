У Львові невідомий обстріляв з пневматикии автобус із пасажирами



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Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника

Невідомий вистрілив по автобусу з пневматичної зброї. Постраждалих немає. Поліція розшукує стрільця.

Про це повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

«21 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус було здійснено постріл», - йдеться в повідомленні.

На місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що постріл було здійснено з пневматичної зброї.

Кулька потрапила в бокове вікно автобуса.

«Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події», - додали в поліції.