У Львові внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство «Електрон»

Усі необхідні служби працюють на місцях

У ніч на 12 липня російські терористи здійснили атаку на Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон», передає «Главком».

У мережі показали кадри пошкодженого підприємства. На фото видно частково пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна, а також видніється дим внаслідок влучань.

Завод «Електрон» є багатогалузевим підприємством, яке займається розробкою та виробництвом широкого спектру продукції, включаючи електротранспорт (трамваї, тролейбуси, електробуси, автобуси), спеціальні автомобілі (швидка допомога, комунальна техніка), кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки, полімерну індустрію та побутову техніку.

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки на Львів. За його словами, вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

Також Садовий повідомив, що у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі.

Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.