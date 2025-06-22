У Бразилії загорілася та впала повітряна куля: є загиблі та постраждалі

Пілот вижив та розповів, що пожежа виникла у кошику кулі

На борту перебувала 21 людина, включно з пілотом

У бразильському штаті Санта-Катаріна сталася трагедія – загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого загинули вісім осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Associated Press.

На відео, які з’явилися в соціальних мережах, видно, як люди падають з неба після того, як куля повністю охопило полум’я.

8 DEAD. And for what? A balloon ride. A selfie. A thrill. 🎈💔



A hot air balloon crashed in Brazil.

It was illegal.

No safety checks. No license. No shame.



People boarded it hoping for memories.

They got tragedy.



Adventure without responsibility is a crime — not tourism.



Stop… pic.twitter.com/SuEkxcdZRq — World Wire (@WorldWireX) June 21, 2025

На борту перебувала 21 людина, включно з пілотом. Як повідомили місцеві служби, 13 пасажирів вижили та були доставлені до лікарень.

Губернатор штату Жоржиньо Мелло підтвердив загибель людей і назвав подію трагедією. «Ми в жалобі. Це справжня трагедія. Побачимо, як розвиватиметься ситуація, які її причини. Зараз головне – аби державні служби зробили усе можливе», – сказав він. Губернатор також доручив представникам влади прибути на місце події для координації рятувальних робіт, медичної допомоги та підтримки постраждалих і їхніх родин.

Як повідомляє газета Folha de Sao Paulo з посиланням на начальника поліції муніципалітету Прая-Гранде Тіаго Луїса Лемоса, пілот, один із тих, хто вижив, розповів, що пожежа виникла у кошику кулі. Після цього він почав знижуватися і, коли куля наблизилася до землі, наказав пасажирам вистрибувати. Однак не всі встигли покинути кошик – полум’я посилилося, і куля впала.

Прая-Гранде відома як популярне місце для польотів на повітряних кулях. Минулого тижня у штаті Сан-Паулу сталася інша подібна трагедія, тоді куля також впала, загинула 27-річна жінка, ще одинадцятеро осіб отримали травми.

Нагадаємо, Бразилія ​​опинилась серед країн, які вже в цьому столітті можуть втратити придатність до життя через екстремальне потепління. Такий висновок роблять кліматологи та NASA. Про це пише ECONews, повідомляє «Главком».

Попередження ґрунтується на дослідженнях, які вказують на загрозу катастрофічного зростання температур у тропічних регіонах.