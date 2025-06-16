Пожежник-доброволець назвав важливі факти про гідрант, які можуть врятувати життя

Часто ми покладаємося виключно на професійні служби, але іноді саме наші знання та підготовка можуть стати вирішальними

Чому рятувальники «приїжджають на гасіння пожежі без води»?

В умовах повномасштабної війни, коли сирени повітряної тривоги стали повсякденністю, а російські обстріли нещадно руйнують наші міста, вміння діяти швидко та ефективно у надзвичайних ситуаціях є життєво важливим. Часто ми покладаємося виключно на професійні служби, але іноді саме наші знання та підготовка можуть стати вирішальними. Одним із таких критично важливих елементів є пожежний гідрант, знання про який може врятувати майно, а подекуди й життя, особливо коли пожежні підрозділи не можуть прибути миттєво. Про це повідомив пожежник-доброволець Михайло Сторожук, інформує «Главком».

За словами Старожука, коли пожежна машина прибуває на виклик, її власного запасу води вистачає лише на близько 10 хвилин активного гасіння. Після цього машина змушена шукати джерело води, що призводить до затримок. Звідси, до речі, й походить хибне уявлення про «пожежних, які їздять без води». Насправді ж, пожежний гідрант – це ключовий елемент безперебійної подачі води під час гасіння пожежі.

Більше того, додає пожежник, у більшості районів Києва тиск у водопроводі достатній, щоб гасити пожежу без залучення пожежної машини, просто підключивши до гідранту пожежну колонку та рукав зі стволом. Це особливо важливо в умовах, коли ДСНС може бути перевантажена викликами.

Як знайти пожежний гідрант?

В ідеалі, зазначає пожежник, місця розташування гідрантів маркуються спеціальними показниками на будинках чи асфальті у форматі «ПГ – н метрів». Кришка люка гідранта повинна бути позначена червоною цяткою. Самі літери, вибиті на кришці, не мають значення – орієнтуватися потрібно саме на червону мітку.

Пожежний гідрант слід шукати під люком з такою позначкою фото: Михайло Сторожук/Facebook

Під кришкою люка знаходиться трубка, що майже досягає поверхні. До неї накручується пожежна колонка, яка дозволяє або заживити пожежну машину, або безпосередньо підключити пожежний рукав для гасіння.

За наявності пожежної колонки пожежу можна гасити просто від гідранту фото: Михайло Сторожук/Facebook

Та, за словами Старожука, не всі гідранти марковані належним чином, іноді доводиться витрачати дорогоцінний час на їх пошук, перевіряючи всі люки поспіль. Також, каже пожежник, бувають випадки, коли гідрант не працює, або для його підключення потрібні додаткові маніпуляції, наприклад, відкриття крана в сусідній будівлі.

Роль жителів будинку у пожежній безпеці

Пожежник зауважує, що знання розташування гідранта поблизу вашого дому чи роботи може суттєво полегшити роботу рятувальників. А у випадках, коли ДСНС не може оперативно прибути, і на місце виїжджають добровольці, це знання може врятувати ваше майно.

«Якщо у вас є фінансова можливість, можна навіть розглянути варіант придбання пожежної колонки та кількох десятків метрів рукавів. Це дозволить вам самостійно забезпечити подачу води до приїзду рятувальників», – радить Старожук.

Варто розуміти, додає рятувальник, що під час масштабних обстрілів, як ті, що були кілька днів тому, пожежні ДСНС фізично не можуть опинитися на сотнях пожеж одночасно. У пріоритеті завжди будуть пожежі, де є загроза життю людей. Якщо ж людей у приміщенні немає, час прибуття пожежників може бути значним.

Альтернативні джерела води та контакти

«Якщо ви живете у приватному секторі, де немає гідрантів, поцікавтеся у сусідів, чи є у когось басейн або копанка. Це також може бути джерелом води для гасіння пожежі. Якщо ж і цього немає, а до найближчої водойми далеко, вирити невеликий басейн і застелити його плівкою можна за пару днів, створивши таким чином запас у кілька тонн води. І, як бонус, можна запустити карасів», – радить Старожук.

У будь-якому випадку, при виникненні пожежі негайно телефонуйте на 101. Після цього ви можете звернутися за допомогою до добровольчих підрозділів за телефонами: 098-844-79-37 або 063-023-24-33 (для Києва та найближчого передмістя). Це може виявитися критично важливим, якщо всі пожежні машини ДСНС зайняті на інших викликах.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони. На Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі. У місті Бориспіль на Київщині горів промисловий об’єкт внаслідок російської масованої атаки уночі 10 червня.