Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
фото з відкритих джерел

Львів знову б'є рекорди: Зафіксовано найнижчу температуру для 5 липня за півстоліття

У Львові зафіксовано черговий температурний рекорд, цього разу – мінімального значення. Вночі 5 липня 2025 року мінімальна температура повітря становила +5,7°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Температурний показник став новим рекордом, перевершивши попереднє мінімальне значення для цієї дати, яке трималося з 1974 року і становило +8,1°С. Таким чином, ніч на 5 липня стала найхолоднішою за останні 51 рік у Львові.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході та південному сході країни короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Читайте також:

Теги: погода Львів рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с
В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 липня
Вчора, 05:46
На сьогодні ексгумували вже 299 останків
Львів: фахівці розкопали 90% радянських могил на Пагорбі Слави
2 липня, 11:18
Представники Книги рекордів України вручили офіційні сертифікати ГУР за досягнення у застосуванні морських безпілотників
П’ять світових рекордів ГУР зафіксовано в Книзі рекордів України. Буданов отримав сертифікат
2 липня, 09:46
Румунія укріплює позиції експортера зерна
Заміна України? Одна країна ЄС завалить Європу пшеницею цього сезону
18 червня, 15:03
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 червня
17 червня, 05:19
У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка
У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто
12 червня, 06:15
Спекотні місяці стають великою проблемою для Європи
Температура продовжує бити рекорди: зафіксовано другий найспекотніший травень в історії
11 червня, 11:15
Дерева у столиці через вітер падають на авто
Злива з градом та шквальним вітром наробила лиха у Києві
8 червня, 18:57
У Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 червня
7 червня, 05:41

Суспільство

У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
Зеленський забрав громадянство в Онуфрія. Юристи пояснили, які будуть наслідки для митрополита
Зеленський забрав громадянство в Онуфрія. Юристи пояснили, які будуть наслідки для митрополита

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
164K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
41K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
18K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
17K
Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua