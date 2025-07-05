У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік

Львів знову б'є рекорди: Зафіксовано найнижчу температуру для 5 липня за півстоліття

У Львові зафіксовано черговий температурний рекорд, цього разу – мінімального значення. Вночі 5 липня 2025 року мінімальна температура повітря становила +5,7°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Температурний показник став новим рекордом, перевершивши попереднє мінімальне значення для цієї дати, яке трималося з 1974 року і становило +8,1°С. Таким чином, ніч на 5 липня стала найхолоднішою за останні 51 рік у Львові.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних та центральних областях, вдень на сході та південному сході країни короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°, на заході країни 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.