Атака на Львів: мер показав кадри та повідомив про наслідки (фото, відео)

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає

У ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась Західна Україна, передає «Главком».

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки на Львів. За його словами, вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

Рятувальники працюють на місці влучань фото: Андрій Садовий

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці. Також Садовий повідомив, що у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі.

Через атаку у будинках вибиті вікна фото: Андрій Садовий

Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

У мережі також показали кадри сильного задимлення у Льовові після влучань.

Цієї ночі під ударом ворога опинились: Луцьк, Львів, Чернівці.

Вибухи на західній частині України почались близько 03:00, спершу ворог застосовував ударні дрони, згодом стало відомо, що міста опинились і під ракетною атакою.